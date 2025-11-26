Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 26. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici vojvode Bojovića i Dravskoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

