Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 26. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici vojvode Bojovića i Dravskoj ulici.
isključenja struje
OVAJ DEO ZVEZDARE DANAS JE BEZ VODE SKORO ČITAV DAN: Česme suve od ujutru pa do 18 sati
Slušaj vest
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 26. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici vojvode Bojovića i Dravskoj ulici.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši