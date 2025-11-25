Slušaj vest

Popodnevni špic je, kao i svakog dana u prestonici, uveliko uzeo maha, gde su gužve u saobraćaju primetne na više mesta — a na pojedinim pravcima vozila mile po putu!

Naime, kako se može videti na naxi kamerama, "najgušće" je na Gazeli, mostu na Adi, ali i na Slaviji.

1/7 Vidi galeriju Popodnevni špic, 25. novembar Foto: Printscreen Naxi kamere

Slična situacije je i na auto-putu Novi Beograd, kao i na Brankovom mostu, tačnije Terazijskom tunelu.

Popodnevni špic je svakidašnji za Beograd, te se savetuje oprez i strpljenje vozačima.