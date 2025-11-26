Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Topčiderskoj ulici , od 26. do 30. novembra doći će do promena u radu linije javnog prevoza 3A, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje kolovoza Topčiderske ulice, na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom vojvode Mišića do zone raskrsnice sa Gardijskom ulicom. Tokom izvođenja radova, ulica će u ovom delu biti u potpunosti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će i dalje Bulevar vojvode Mišića, na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla do zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom, biti dvosmeran za saobraćaj, dok će na delu od zone raskrsnice sa Ulicom topčiderskom do tramvajskih šina biti dvosmeran za saobraćaj, uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima.