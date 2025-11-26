Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 108 intervencija, od kojih 19 na javnim mestima.
hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Dvoje povređenih u dve saobraćajke, Beograđane tokom noći najviše mučile ove dve tegobe
Slušaj vest
Dve osobe lakše su povređene u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom noći dogodila u Beogradu, rečeno je jutros iz gradske službe Hitne pomoći.
Povređene osobe prevezene su u Kliničko-bolnički centar Zemun, rekli su za RTS.
Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 108 intervencija, od kojih 19 na javnim mestima.
Najviše poziva uputili su im plućni i srčani bolesnici, na čije su stanje dodatno uticale nagle promene temperature.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši