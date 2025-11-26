Slušaj vest

Dve osobe lakše su povređene u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom noći dogodila u Beogradu, rečeno je jutros iz gradske službe Hitne pomoći.

Povređene osobe prevezene su u Kliničko-bolnički centar Zemun, rekli su za RTS.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 108 intervencija, od kojih 19 na javnim mestima.

Najviše poziva uputili su im plućni i srčani bolesnici, na čije su stanje dodatno uticale nagle promene temperature.

Kurir.rs/Beta

