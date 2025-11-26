Slušaj vest

Trenutno, na Autokomandi i dalje je gužva ali bez zastoja dok na Brankovom mostu i Gazeli sada nema gužve.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

AMSS: Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka magla i vlažni kolovozi

Na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka od jutros ima magle i saobraćaj se obavlja po vlažnim kolovozima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Tokom dana se očekuju bolji uslovi za vožnju.

Na putevima van gradova vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko devet sati. 

