Vojnotehnički institut danas će sprovoditi redovne i planske aktivnosti ispitivanja u kasarni "Žarkovo" u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Beograd
U OVOM DELU BEOGRADA DANAS ĆE SE ČUTI ZVUK DETONACIJE: Bez panike, evo o čemu je reč
Slušaj vest
Ispitivanja se, kako je navelo Ministarstvo, izvršavaju u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu.
Tokom ispitivanja, u tom delu grada može se čuti zvuk detonacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši