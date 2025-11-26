Slušaj vest

Ispitivanja se, kako je navelo Ministarstvo, izvršavaju u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu.

Tokom ispitivanja, u tom delu grada može se čuti zvuk detonacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradKRKLJANAC NA AUTOKOMANDI: A radno vreme uveliko počelo! Kakvo je trenutno stanje na beogradskim ulicama (FOTO)
Screenshot 2025-11-26 092349.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Dvoje povređenih u dve saobraćajke, Beograđane tokom noći najviše mučile ove dve tegobe
hitna pomoć noć
BeogradIZMENE U JAVNOM SAOBRAĆAJU ZBOG RADOVA NA PUTU Evo koji deo Beograda je u pitanju i koje trase se menjaju
autobus ,gradski prevoz ,saobraćaj
BeogradBEZ STRUJE DANAS I STROGI CENTAR BEOGRADA: Planirani radovi u delovima ovih 10 opština
shutterstock-734181499-copy.jpg
BeogradOVAJ DEO ZVEZDARE DANAS JE BEZ VODE SKORO ČITAV DAN: Česme suve od ujutru pa do 18 sati
slavina