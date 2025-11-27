Slušaj vest

Posetioci ove pijace imaće priliku da pazare domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi. Raznovrsnu ponudu zdravih i autentičnih domaćih specijaliteta čini bogat asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina i rakija.

Organizacijom „Karavana zimnice”, JKP „Beogradske pijace” već punu deceniju pokazuje da u svakom segmentu brine o potrebama savremenog potrošača, da predstavlja značajnu kariku i u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda.

„Karavani zimnice” organizuju se svakog vikenda na nekoj od pijaca koja posluje u sastavu ovog preduzeća, kako bi tradicionalna zimnica pripremljena od visokokvalitetnog lokalno gajenog povrća i voća bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.

Kurir.rs/Beograd.rs

