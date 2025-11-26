Slušaj vest

Kao što smo i navikli, popodnevni špic u Beogradu uzimaha maha već negde oko 16 časova, te su primećene gužve i opterećenje u saobraćaju širom prestonice.

Kako se može videti na "Naxi kamerama", situacija je kritična na Autokomandi, ali je i na Slaviji primetan veći broj vozila — dok na Gazeli automobili mile i prolaze u manjem obimu za kraće vreme.

Gužve su prisutne i u Ulici kneza Miloša, u oba pravca, ali je ulica prohodna za saobraćaj.

Popodnevni špic, 26. novembar

Kako se može videti, povećan broj vozila koji čekaju da prođu je i u Kralja Milana, što usporava saobraćaj na ovom pravcu.

Vozačima se savetuje oprezna vožnja i opreznost pri kretanju, kao i strpljenje!

Vozite pažljivo!