OVDE JE NAJVEĆI KRKLJANAC! Vozačima se savetuje oprez jer je prestonica GUSTA: Na ovim delovima vozila MILE, a primećene su gužve i na sledećim potezima! (FOTO)
Kao što smo i navikli, popodnevni špic u Beogradu uzimaha maha već negde oko 16 časova, te su primećene gužve i opterećenje u saobraćaju širom prestonice.
Kako se može videti na "Naxi kamerama", situacija je kritična na Autokomandi, ali je i na Slaviji primetan veći broj vozila — dok na Gazeli automobili mile i prolaze u manjem obimu za kraće vreme.
Gužve su prisutne i u Ulici kneza Miloša, u oba pravca, ali je ulica prohodna za saobraćaj.
Popodnevni špic, 26. novembar Foto: Printscreen Naxi kamere
Kako se može videti, povećan broj vozila koji čekaju da prođu je i u Kralja Milana, što usporava saobraćaj na ovom pravcu.
Vozačima se savetuje oprezna vožnja i opreznost pri kretanju, kao i strpljenje!
Vozite pažljivo!
