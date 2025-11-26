Slušaj vest

Kao što smo i navikli, popodnevni špic u Beogradu uzimaha maha već negde oko 16 časova, te su primećene gužve i opterećenje u saobraćaju širom prestonice. 

Kako se može videti na "Naxi kamerama", situacija je kritična na Autokomandi, ali je i na Slaviji primetan veći broj vozila — dok na Gazeli automobili mile i prolaze u manjem obimu za kraće vreme. 

Gužve su prisutne i u Ulici kneza Miloša, u oba pravca, ali je ulica prohodna za saobraćaj. 

Popodnevni špic, 26. novembar Foto: Printscreen Naxi kamere

Kako se može videti, povećan broj vozila koji čekaju da prođu je i u Kralja Milana, što usporava saobraćaj na ovom pravcu. 

Vozačima se savetuje oprezna vožnja i opreznost pri kretanju, kao i strpljenje!

Vozite pažljivo! 

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradKRKLJANAC NA AUTOKOMANDI: A radno vreme uveliko počelo! Kakvo je trenutno stanje na beogradskim ulicama (FOTO)
Screenshot 2025-11-26 092349.jpg
BeogradNAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM I IZBEGAVAJTE OVE PRAVCE! Ogromne gužve na ovim pravcima u prestonici - evo gde vozila mile, a gde STOJE! (FOTO)
Screenshot 2025-11-25 165328.png
BeogradVOZAČI, OPREZ! OVE PRAVCE IZBEGAVAJTE Popodnevni špic uzeo maha u prestonici: Vozila mile na Gazeli, ali je "gusto" i na ovom delu! (FOTO)
Screenshot 2025-11-24 161818.png
BeogradOGROMNE GUŽVE, ALI ZASTOJA NEMA! Saobraćaj najgušći na Gazeli, ali teče! GSP ide uobičajeno (FOTO)
jutarnji špic