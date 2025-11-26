Gradska opština Zemun nastoji da što samostalno, kao i u saradnji sa Gradom Beogradom unapređuje saobraćajnu infrastrukturu, a u cilju podizanja uslova života sugrađana
NOVI TROTOARI U OVOM DELU ZEMUNA! Hiljadu metara puta za pešake, kao i pešačke staze: A evo i gde!
Gradska opština Zemun pokrenula je još jedan važan projekat za građane Batajnice. U Belegiškoj ulici završeni su radovi na izgradnji hiljadu metara trotoara duž parne strane ulice od raskrsnice sa Ulicom mladih gorana do kraja naselja Šangaj.
Takođe, urađene su pešačke staze i trotoar u produžetku ulice Jovana Brankovića u dužini od sto metara.
Završetkom radova uspostavljeni su pešačkih koridori čime je olakšano kretanje pešaka i znatno je unapređena bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
Gradska opština Zemun nastoji da što samostalno, kao i u saradnji sa Gradom Beogradom unapređuje saobraćajnu infrastrukturu, a u cilju podizanja uslova života sugrađana.
