Gradska opština Zemun pokrenula je još jedan važan projekat za građane Batajnice. U Belegiškoj ulici završeni su radovi na izgradnji hiljadu metara trotoara duž parne strane ulice od raskrsnice sa Ulicom mladih gorana do kraja naselja Šangaj.

Takođe, urađene su pešačke staze i trotoar u produžetku ulice Jovana Brankovića u dužini od sto metara.

Završetkom radova uspostavljeni su pešačkih koridori čime je olakšano kretanje pešaka i znatno je unapređena bezbednost svih učesnika u saobraćaju.