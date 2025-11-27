Slušaj vest

Kiša i susnežica padaju ovog jutra u Beogradu, a to je dodatno pogoršalo situaciju u saobraćaju u prestonici.

Trenutno je najkritičnije na Gazeli i Pančevačkom mostu, u smeru ka gradu gde su se formirale dugačke kolone vozila.

U centru grada je slična situacija. Kolone su u Ulica kneza Miloša, kao i u Takovskoj.

Saobraćaj na moto-putu je zakrčen, veliki broj vozila je u oba smera. Na Autokomandi sve stoji, gužva je prevelika u ovom delu grada.

1/10 Vidi galeriju Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Kiša, susnežica i sneg otežavaju vožnju

Na putevima u Srbiji danas će kiša, susnežica i sneg otežavati vožnju, a Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače i na nepredviđene zastoje. Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima kiša se može lediti pri tlu. Vidljivost je smanjena.

U brdsko-planinskim predelima će doći do formiranja snežnog pokrivača.

AMSS apeluje na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme i da koriste glavne magistralne i regionalne puteve.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.