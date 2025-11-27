Protekla noć u Beogradu bila je izuzetno mirna, bez saobraćajnih nezgoda.
MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Loše vreme zadržalo Beograđane kod kuće, saobraćajnih nesreća nije bilo
Protekla noć u Beogradu bila je izuzetno mirna, bez saobraćajnih nezgoda, a Hitna pomoć je intervenisala 80 puta, rečeno je agenciji Beta.Beogradska služba Hitne pomoći je na javnim mestima imala 10 intevencija.
Za savete lekara telefonom najviše su se javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.
