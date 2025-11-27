Slušaj vest

Protekla noć u Beogradu bila je izuzetno mirna, bez saobraćajnih nezgoda, a Hitna pomoć je intervenisala 80 puta, rečeno je agenciji Beta.Beogradska služba Hitne pomoći je na javnim mestima imala 10 intevencija.

Za savete lekara telefonom najviše su se javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

Kurir.rs/Beta

