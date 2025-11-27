Slušaj vest

Kako se navodi, biće ukinuta parkirna mesta koja su u dosadašnjem režimu bila tehnički regulisana s leve strane Cetinjske ulice, posmatrano u smeru od Makedonske ka Bulevaru despota Stefana. Ovu saobraćajnu traku vozači će ubuduće koristiti za brže izlivanje vozila levim skretanjem ka Bulevaru despota Stefana i Trgu Republike.

Nov režim saobraćaja već na snazi u Nušićevoj i Makedonskoj

U široj slici novog režima saobraćaja u Nušićevoj i Makedonskoj ulici, gde putničkim vozilima nije dozvoljeno kretanje Nušićevom ulicom u smeru ka Terazijskom tunelu, kao ni Makedonskom ulicom u smeru ka Trgu Republike, izmene u Cetinjskoj treba da omoguće veći komfor vozačima koji su u obavezi da iz Svetogorske skrenu u nju.

Radovi u Cetinjskoj će trajati desetak dana i izvodiće se većim delom pod saobraćajem, osim tokom trajanja završnih radova na asfaltiranju, tokom kojih će biti obustavljen saobraćaj u Cetinjskoj ulici, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Nov režim saobraćaja i u Bulevaru despota Stefana

Nakon toga počinju radovi na uspostavljanju novog režima saobraćaja u Bulevaru despota Stefana, na deonici od Cetinjske do Ulice braće Jugovića. Ovi radovi podrazumevaju asfaltiranje kolovoza i postavljanje nove saobraćajne signalizacije.

Novi režim saobraćaja podrazumeva da će u Bulevaru despota Stefana, u smeru od raskrsnice sa Cetinjskom ka raskrsnici sa Ulicom braće Jugovića, vozilima biti na raspolaganju tri saobraćajne trake, jedna za vozila javnog prevoza i dve za ostala putnička vozila.

U sklopu radova na uspostavljanju novog režima biće ukinuto parkiralište koje se nalazi sa desne strane na deonici od Skadarske do Ulice braće Jugovića i izvedeni radovi na formiranju saobraćajne trake.

U suprotnom smeru, saobraćaj će se od raskrsnice Bulevara despota Stefana i Skadarske ulice ka raskrsnici Bulevara despota Stefana i Cetinjske ulice odvijati u jednoj saobraćajnoj traci za sva vozila, kako javnog prevoza tako i putnička.

Završetak radova u Bulevaru despota Stefana planiran je za 20. decembar 2025. godine.