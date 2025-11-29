Slušaj vest

Beograđanka koja je želela da ostane anonimna podelila je svoje iskustvo na platformi Reddit, opisujući borbu sa upornim vaškama koja ju je, kako kaže, "dovela do ivice nervnog sloma".

Kako navodi, sve je počelo pre oko mesec dana, kada je primetila da ima vaške. Sumnja da se zarazila tokom čestih vožnji gradskim prevozom, jer je u tom periodu svakodnevno putovala autobusima.

"Pišem jer sam već na ivici nervnog sloma. Pre oko mesec dana našla sam vaške kod sebe. Morala sam mnogo da se vozim po gradu i nekoliko nedelja zaredom sam išla autobusima verovatno sam se tamo zarazila.

Od tada se moj život pretvorio u pakao. Isprobala sam, čini mi se, sve što sam našla u apotekama: i jeftine i skupe šampone, sprejeve, sirće, majonez, iščešljavanje svakog dana - jednu noć prestane da svrbi, a ujutru opet.

Kiptila sam veš, peglala sve peglom na paru…Već mesec dana traje ovaj košmar.

Možda je neko imao isto ovako užasno iskustvo? Posavetujte, molim vas, sredstvo koje je stvarno pomoglo baš u zapuštenoj situaciji. Ili možda postoji neka tajna koju znaju samo mame sa dugokosim ćerkama. Spremna sam na sve metode, samo da se ovo završi. Unapred hvala na svakom savetu, ja sam jednostavno očajna", napisala je ona.

Foto: Printscreen/Reddit

Šamponi, češalj, vaškaonice...

Ubrzo su usledili komentari sa savetima onih koji su imali istu muku.

"Davno davno jedino što je meni pomoglo je da sam platila ženu koju sam našla na internetu za uslugu da me temeljno oceslja i ručno povadi sve. Mislim da se ide dva puta sa razmakom od 7-10 dana. Imala je kaže posla koliko god. Šamponi su mi samo pojačali perut i osušili kožu glave, a pomogli nisu ništa. Poguglaj da li tako nešto postoji u tvom kraju. Ovo je bilo u BG ali pre skoro 10 godina", jedan je od komentara. O vaškaonicama pročitajte u našem odvojenom tekstu klikom ovde.

"Kad sam bila mala, mama mi je oprala kosu šamponom i onda suvu kosu natopila gelom, znači ogromna količina gela, i češljala me onim gustim češljom što dodje uz šampon dok nije sva jajašca izvadila.

Probaj tako, a baba mi je pričala da se to u njihovo vreme petrolejom rešavalo, nisam probala ali eto, možda neko bude hrabar", još jedan je od komentara.

Šta su vaške?

Vaške su potpuno parazitski insekti koji žive isključivo na ljudskim glavama i u potpunosti se oslanjaju na svoje domaćine za preživljavanje. Potrebna im je stalna hrana – naša krv – i većinu svog života provode veoma blizu kože glave da bi se hranile i polagali jaja.

Foto: Shutterstock

Kako se prenose

Vaške su fizički nesposobne da skaču i ne lete, niti imaju krila. U stvari, one se šire gotovo isključivo direktnim kontaktom glava-o-glavu – pa čak i to se odvija sporo i delom je ograničeno.

Jedini način na koji vaška može biti u vazduhu je ako je uhvatite i bacite preko sobe.

Vaške na glavi mogu izazvati lokalizovanu infekciju ako zbog prekomernog češanja unesemo bakterije u otvorenu ranu, ali same vaške ne šire bolest niti prenose ljudske patogene.

Nasuprot tome, telesne vaši, koje se obično nalaze među ljudima koji žive u prenaseljenim, nehigijenskim uslovima sa ograničenim pristupom vodi i čistoj odeći, uobičajeni su vektori za bakterijske bolesti, uključujući tifus, povratnu groznicu i rovovsku groznicu.

Koje supstance se koriste za uklanjanje vaši?

Pedikulicidi, insekticidi specifični za vaške, koji se primenjuju lokalno na kožu glave, deluju tako što parališu i ubijaju i mlade i odrasle vaške.

Što se tiče kućnih lekova, stručnjaci pozivaju na oprez.