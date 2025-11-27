Vozačima se savetuje oprezna vožnja i opreznost pri kretanju, kao i strpljenje!
Popodnevni špic
ŠPIC U SAOBRAĆAJU NAPRAVIO HAOS U BEOGRADU! Gužve na ključnim saobraćajnicama u gradu - evo koje pravce izbegavati! Vozači, oprez! (FOTO)
Pogoršanje vreme i današnja kiša otežali su kretanje kroz prestonicu, te je na određenim pravcima primećene gužva u saobraćaju.
Najveće gužve su zabeležene na Gazeli, gde se vozila kreću uz duža zadržavanja u pravcu ka Novom Beogradu, ali i na mostu na Adi i Brankovom mostu, na ulazu u Terazijski tunel.
Gužve u saobraćaju za 27. novembar Foto: Printscreen Naxi kamere
Kolone su formirane i na autoputu ka Novom Beogradu, pa se saobraćaj odvija usporeno, uz povremene kratke prekide.
Vozačima se savetuje oprezna vožnja i opreznost pri kretanju, kao i strpljenje!
