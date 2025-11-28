Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Krupanj, Biblioteka "Politika" 9-15 časova
  • Loznica, Elektrodistribucija 9-14 časova
  • Novi Beograd, Comtrade 11-15 časova 
  • Požarevac, Elektromorava, autobus 9-14 časova
  • Smederevo, Ekonomsko-trgovinska škola 13-17 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

