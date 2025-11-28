ISKLJUČENJA U 10 OPŠTINA: Ovi delovi Beograda danas će biti bez struje - detaljan spisak
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine.
Spisak isključenja struje:
Savski venac 08:30 - 14:00 ADMIRALA GEPRATA: 8-10,5-19, DOBRINjSKA: 2,1-1A, KRALjICE NATALIJE: 76-78,
Savski venac 09:00 - 15:00 GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: 10,14-24,1,
Voždovac 09:00 - 11:00 KOLAŠINSKA: 4-6,14-16,20-28,17-29, MATOŠEVA: 2-4,1-3, MIJAČKA: 2-4,1-3, PETROVARADINSKA: 14-20,9,13-19, TETOVSKA: 72, VIDSKA: 2,1A-1D,
Voždovac 08:00 - 18:00 MOKROLUŠKA: bb,bb,bb,54-64,68-78,82-82D,86A,120-130,134-142,160-172A,103A,107-109,113-133,141-147V, PETRA PALAVIČINIJA: 9-19, RADOVANA SIMIĆA-CIGE: 28-38, SINjSKA: 50A, STOJADINA MIRKOVIĆA: 3-9, VOJISLAVA ILIĆA: 104D, Naselje BEOGRAD: MOKROLUŠKA NOVA: 1-1V,
Voždovac 12:00 - 16:00 BAJRONOVA: 1-3, BULEVAR OSLOBOĐENjA: 153-159,163-165,173-213, GENERALA ANRIJA: 38,31-37, JOVE ILIĆA: 104, KOSTE JOVANOVIĆA: 64-78,67-85,89, PRILUČKA: 2,1-3,
Čukarica 09:00 - 14:00 Naselje MAKIŠ: BORE STANKOVIĆA: BB,BB,2N,8,1-15Ž,19-23,
Čukarica 09:00 - 15:00 PIONIRSKA: 24,28-30,34-34G,
Rakovica 09:00 - 15:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,
Novi Beograd 08:30 - 12:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 130-144, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 106-110,114,141-143,147-153A/, NARODNIH HEROJA: 19A, OMLADINSKIH BRIGADA: 16a-18b,
Zemun 09:00 - 17:00 NIŠKA: 2-8,12,1-17, RUSKA: 2-46,1-19, SKOPLjANSKA: 4-32,36-38,11,15-23, ŠUMADIJSKA: 2-14,18-20, VOJVOĐANSKA: 2-14,1-15,
Barajevo 09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: SVETOSAVSKA: BB,378D-378Ž,394-394A,363,367,371,375-377B,383,389-397,403-411,415-417,425-443, Naselje GUNCATE: SVETOSAVSKA: 447G,
Mladenovac 09:00 - 15:00 Naselje BELjEVAC: BELjEVAČKA: 52, Naselje MARKOVAC: BELjEVAČKA: 38,23,29A, MARKOVAC: 4-4B,8A,14A,28-28A,1A,13A,
Surčin 08:30 - 13:00 Naselje DOBANOVCI: ZEMUNSKA: 114-134,138-152,105-137,
Lazarevac 10:00 - 14:00 Ulice: 1300 Kaplara 94-318(leva strana),77-261(desna strana), Kneza Miloša, Dušana Jerkovića,Lipovačka,Drinska. Naselje Dren: ulica Drenjaninski put 1-33,Kosančićev venac 1-10. Lukavica.