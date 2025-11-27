Beograd
GOREO AUTO KOD SAVA CENTRA: Na Gazeli usledio kolaps
Na auto-putu kod Sava centra večeras je došlo do požara na jednom automobilu, zbog čega je saobraćaj potpuno usporen.
Na mostu Gazela formirala se kolona vozila, a vatrogasne ekipe nalaze se na licu mesta i rade na gašenju.
Za sada nema informacija o eventualnim povredama, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce dok traju intervencije vatrogasaca.
Saobraćajna policija reguliše saobraćaj i apeluje na oprez vozača.
