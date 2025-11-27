Slušaj vest

Na auto-putu kod Sava centra večeras je došlo do požara na jednom automobilu, zbog čega je saobraćaj potpuno usporen.

Na mostu Gazela formirala se kolona vozila, a vatrogasne ekipe nalaze se na licu mesta i rade na gašenju.

Za sada nema informacija o eventualnim povredama, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce dok traju intervencije vatrogasaca.

Saobraćajna policija reguliše saobraćaj i apeluje na oprez vozača.

Kurir.rs/Euronews

