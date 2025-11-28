Slušaj vest

Još jedan petak i još jedan saobraćajni kolaps u Beogradu.

Gužve trenutno ima na najprometnijim saobraćajnicama. Kolone vozila su na Gazeli, kao i kod Autokomadne. Veći broj vozila je i na Plavom i Pančevačkom mostu. Situacija je nešto bolja na Novom Beogradu, izuzev moto-puta, ali ima gužve kod Brankovog mosta i kod Bulevara Nikole Tesle.

Jutarnji špic

 AMSS: Obavezna upotreba zimske opreme

Vozačima danas otežavaju vožnju kiša i sneg, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), koji upozorava na ;oprez i podseća da je obavezna upotreba zimske opreme.

Na deonicama puteva prvog prioriteta održavanja kod Sjenice, Užica, Novog Pazaram Nove Varoši, Prijepolja, Jošaničke Banje, Kopaonika kolovoz je vlažan i ima snega do pet centimetara.Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju osam sati, a na prelazu Šid dva sata.

