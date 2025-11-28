Slušaj vest

Sve veći broj maloletnika u Srbiji pije i zbog toga završavaju u Hitnoj pomoći. Samo prošle nedelje evidentiran je slučaj trinaestogodišnje devojčice koja je dovezena u izrazito alkoholisanom stanju, a koja se i nakon primljene terapije osećala loše. Lekari upozoravaju da je konzumacija alkohola kod dece apsolutno neprihvatljiva i da ovakvi slučajevi predstavljaju alarm koji društvo više ne sme da ignoriše.

Kako je doktorka Ivana Stefanović iz Hitne pomoći istakla, ovo predstavlja problem i da je samo jedna osoba u pitanju, a ne više njih.

- Ta devojčica je bila samo primer, nije jedina nažalost. Ono što mogu da vam kažem jeste da ako smo nekada imali priče da alkohol ima neke dobre strane, čak se i u nekim studijama nešto preporučivalo jer se videlo da takvi pacijenti imaju bolje kardiovaskularne preference, danas znamo da to nije istina - napominje dr Stefanović.

Alkohol kod dece apsolutno nulta tolerancija

Ona dodaje i da se alkohol nikome ne preporučuje ni za šta, ali da to što odrasli popiju ponekad nešto jeste stvar druženja i ne može naškoditi.

- Ali alkohol kod dece, apsolutno nulta tolerancija. Nema nikakvog razloga, objašnjenja, opravdanja. Jednostavno moramo više voditi računa o svojoj deci - naglasila je dr Stefanović.

Doktorka pojašnjava i da je jasno da će deca probati da probiju granice, ali da stariji u tom slučaju, pogotovo roditelji, moraju biti veoma striktni.

- To je neki poziv da nam kažu da da pokušavaju da budu veliki, ali moraju naći neki drugi sport u kome će se dalje takmičiti - poručila je doktorka.

Foto: Printscreen/RTS

Višak slobodnog vremena čest faktor

Inače, kako je dr Stefanović ranije pričala, nije prvi put da Hitna pomoć beleži ovakve slučajeve kod maloletnih lica, a često se dešavaju kada deca imaju višak slobodnog vremena ili pre i tokom raspusta.

- Kada ne idu školu, opuste. Nemaju šta da rade, provode vreme na ulici, konzumiraju alkohol. Ali, preterali su, moglo je i kobno da se završi. Znate, oni ne moraju mnogo da popiju da bi bili u vidno alkoholisanom stanju, pa čak i da se otruju alkoholom - ističe dr Stefanović.

Prema istraživanjima, prvo pijanstvo mladi u Srbiji dožive već sa 13 godina, znaci zavisnosti počinju oko 21, a od ukupnog broja lečenih alkoholičara, skoro polovinu čine mladi do 30 godina.

Doktori upozoravaju i da deca mešaju pića, te da često votku "gase" pivom, što može dovesti do opasno visoke koncentracije alkohola u krvi. Gašenje votke pivom je izuzetno rizično.

Oni napominju i da pri koncentraciji alkohola od 0,40 promila u krvi može doći do kome.

Sve više maloletnih Beograđana pada u komu od alkohola, iza svega se krije ozbiljan problem, detaljnije čitajte na ovom linku.

U Srbiji alkohol se smatra delom kulture

Nažalost, alkohol se u Srbiji smatra delom kulture, dok se prvi kontakt mladih sa alkoholom dešava se već u ranoj mladosti. Dešava se i da roditelji ponude malom detetu da "lizne" penu piva ili čašicu rakije, na taj način nesvesno odobravajući ovaj vid rizičnog ponašanja, iako se isprva gleda na to kao na šalu.

Već u srednjoj školi počinje takozvano vikend opijanje koje, kažu stručnjaci, postane rutina koja vodi u potencijalnu zavisnost, a neretko ide i sa narkoticima. Ono što zabrinjava jeste da alkoholizam predstavlja najrasprostranjeniju socijalno-medicinsku bolest, a zloupotreba je vodeći uzrok smrtnosti kod mladih uzrasta od 15 do 29 godina.