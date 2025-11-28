Slušaj vest

Podela vaučera za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama počeće od ponedeljka, 1. decembra u školama i vrtićima.

Grad Beograd četvrtu godinu zaredom obezbeđuje ove vaučere, a roditeljima čija deca ne idu vrtiće omogućili smo preuzimanje vaučera u opštini, najavila je sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić, objavio je Beoinfo.

Vrednost vaučera se ove godine povećava sa 6.000 na 10.000 dinara.

Roditelji će u opštinama moći da preuzmu vaučere do 15. januara, a moći će da se iskoriste do 15. marta u radnjama Sport Vision, N Sport, N Fashion, N Selection, Dexy Co, Planeta Sport, Buzz, Run’n more, Adidas, Inter Sport, Extra Sport, Puma, to jest u više od 100 radnji na teritoriji svih 17 gradskih opština.