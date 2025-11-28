Beograd
(FOTO) KOLONAMA SE NE VIDI KRAJ, ZAKRČENJA NA SVE STRANE Petak i kiša uzimaju danak! Pogledajte gde je saobraćaj najgušći i naoružajte se strpljenjem
Poslednji radni dan u nedelji standardno je i ove nedelje doneo kolaps u saobraćaju.
Gužva je tolika da vozači autobusa otvaraju vrata da putnici izađu po kiši.
Foto: Naxi Kamere
Čini se da je najlošija situacija na Bulevaru Mihajla Pupina gde je kolona kilometarska.
Foto: Naxi Kamere
Gužve su i u Ulici Milentija Popovića. Na mostu Gazela je, potpuni kolaps kao i u Bulevaru Mihajla Pupina.
Foto: Naxi Kamere
Gužve se stvaraju i na Autokomandi, a na Slaviji automobili stoje.
Foto: Naxi Kamere
Kritična situacija je i u Kneza Miloša.
