Poslednji radni dan u nedelji standardno je i ove nedelje doneo kolaps u saobraćaju.

Gužva je tolika da vozači autobusa otvaraju vrata da putnici izađu po kiši.

Foto: Naxi Kamere

Čini se da je najlošija situacija na Bulevaru Mihajla Pupina gde je kolona kilometarska.

Foto: Naxi Kamere

Gužve su i u Ulici Milentija Popovića. Na mostu Gazela je, potpuni kolaps kao i u Bulevaru Mihajla Pupina.

Foto: Naxi Kamere

Gužve se stvaraju i na Autokomandi, a na Slaviji automobili stoje.

Foto: Naxi Kamere

Kritična situacija je i u Kneza Miloša.