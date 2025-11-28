Slušaj vest

Poslednji radni dan u nedelji standardno je i ove nedelje doneo kolaps u saobraćaju

Gužva je tolika da vozači autobusa otvaraju vrata da putnici izađu po kiši.

Screenshot 2025-11-28 171608.png
Foto: Naxi Kamere

Čini se da je najlošija situacija na Bulevaru Mihajla Pupina gde je kolona kilometarska.

Screenshot 2025-11-28 171553.png
Foto: Naxi Kamere

Gužve su i u Ulici Milentija Popovića. Na mostu Gazela je, potpuni kolaps kao i u Bulevaru Mihajla Pupina.

Screenshot 2025-11-28 171538.png
Foto: Naxi Kamere

Gužve se stvaraju i na Autokomandi, a na Slaviji automobili stoje.

Screenshot 2025-11-28 171701.png
Foto: Naxi Kamere

 Kritična situacija je i u Kneza Miloša.

Trenutna situacija u Kneza Miloša Izvor: Kurir

