Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Triše Kaclerovića, od 29. novembra do 5. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi na delu od zone raskrsnice sa Leskovačkom ulicom do zone raskrsnice sa Ulicom Ranka Tajsića, kao i u Tabanovačkoj, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Triše Kaclerovića, sledećih 140 metara ka Autokomandi, zbog čega će doći do izmena linija javnog prevoza.

Tokom radova doći će do zatvaranja ovih deonica za saobraćaj, pri čemu će se vozila sa linija 18, 18N i 39 u oba smera kretati ulicama Vojvode Stepe, Ljube Vučkovića, Dinka Tucakovića, Kumodraškom i dalje na redovnim trasama.