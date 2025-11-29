Slušaj vest

Kompanija “Power China” donirala je nove klima uređaje Osnovnoj školi “Branko Radičević” i vrtiću “Biser” u Boljevcima u opštini Surčin.

-Ova donacija će značajno unaprediti uslove za rad i boravak učenika i nastavnika, a postavljanje novih klima uređaja omogućiće stvaranje zdravijeg i prijatnijeg okruženja, što direktno utiče na kvalitet nastave i koncentraciju učenika - saopštila je ova kompanija.

Događaju su prisustvovali Gao Jinlin, projekt menadžer kompanije “Power China”, Jovo Đorđević, predsednik Skupštine Surčin, Dušan Ćirjak, direktor Kulturnog centra Surčin, Miljan Velega, direktor škole “Branko Radičević”, kao i Maja Milić, rukovodilac vrtića “Biser”.

Foto: Privatna arhiva

Prisutni zvaničnici istakli su "da ovakve inicijative imaju veliki značaj za unapređenje obrazovnih institucija i kvalitet života dece". Kompanija “Power China”, kako se navodi u saopstenju, "već duže vreme sprovodi društveno odgovorne projekte u Srbiji, posebno u opštinama u kojima realizuje svoje infrastrukturne radove, sa ciljem da doprinese lokalnom razvoju i podrži najmlađe članove zajednice".

Podsetimo, kineska kompanija je u ovom delu Srbije nosilac projekta vangradskog toplovoda na relaciji Obrenovac-Novi Beograd".

- Power China je kompanija koja duboko veruje u društvenu odgovornost i u to da uspeh nije potpun ukoliko nije praćen brigom o zajednici. Naš cilj je da deci, školama i opštinama u kojima realizujemo projekte pružimo podršku koja je konkretna i vidljiva. Donacija klima uređaja osnovnoj školi i vrtiću u Surčinu predstavlja naš doprinos stvaranju boljih uslova za rad učenika i nastavnika. Nastavićemo da podržavamo projekte koji doprinose razvoju i dobrobiti građana Srbije - izjavio je Gao Jilin.