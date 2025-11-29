Slušaj vest

Na auto-putu, kod isključenja za Bežanijsku kosu oko 17.50 došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala četiri automobila, a u kojoj su tri osobe povređene.

Na tom delu auto-puta saobraćaj se odvija otežano, a zastoj je od oko 15-20 minuta.

Prema prvim informacijama policija je na terenu i obavlja uviđaj, a jedan od automobila koji je učestvovao u sudaru je gotovo potpuno uništen i njega je odneo „pauk“.

Prema nezvaničnim informacijama, tri osobe koje su se žalile na bolove su lakše povređene.