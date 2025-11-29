Slušaj vest

Veče u Beogradu donelo je neočekivanu scenu na ulicama grada. Dve devojcice su na vrlo opasan nacin sebi ugrozile zivot. Deca starosti oko 10 i 12 godina, zapele za gradski autobus na liniji 31. Šokirani putnici u automobilima i prolaznici na autobuskoj stanici bili su u potpunosti zaprepašćeni prizorom, koji su nekoliko minuta posmatrali dok su devojčice, pokušavale da se zadrže.

Foto: Kurir.rs

Incident se desio u večernjim časovima, u trenutku kada je autobus saobraćao u standardnoj večernjoj ruti. One su najpre stajale na trotoaru, ali kako je vozilo prolazilo i stalo na semafor one su se uhvatile za zadnji deo vozila.

Putnici u automobilima koji su se nalazili iza autobusa brzo su primetili šta se događa i počeli da signaliziraju, koristeći sirene i svetla, upozoravajući vozače autobusa, ali i same devojčice.

„Nikad nešto ovako nisam video. Jedna od njih je pokušala da se popne na autobus, dok je druga bila preblizu i samo je krenula za njom. Bilo je zastrašujuće,“ rekao je jedan od vozača koji je bio zaustavljen u saobraćaju i koji je sve vreme pokušavao da skrene pažnju devojčicama na opasnost.

Devojčica se okačila na autobus u pokretu Izvor: Kurir

Na sreću, vozilo je na vreme stalo, a devojčice su bezbedno sišle sa autobusa. Iako nije bilo fizičkih povreda, nesreća je izazvala velike uznemirenosti među putnicima i prolaznicima, koji su brzo pozvali nadležne službe.

Ovaj incident je dobar podsetnik na to koliko je važno da svi budemo oprezni u saobraćaju, a naročito deca koja često nisu svesna svih opasnosti.

U ovom trenutku, nisu poznati motivi devojčica koje su izazvale ovaj neobičan susret sa gradskim autobusom, ali je sigurno da će ovaj događaj ostati urezan u sećanju svih koji su ga posmatrali.

Apelujemo na sve roditelje da: