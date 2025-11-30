Slušaj vest

Pacijent je primljen u Urgentni centar, zbrinut i poslat na dalje lečenje.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas nešto posle ponoći, povređena je devojčica koja je u trenutku nezgode bila putnik u vozilu.

Hitno je dovezena jer ju je prilikom sudara udario vazdušni jastuk u grudni koš. Zbog bolova u kolenu i potkolenici, pregledali su je ortoped i hirurg posle čega je upućena u dežurnu dečju ustanovu na dalje lečenje.

Hitna je noćas imala i više intervencija zbog osoba koje su, kako se veruje, povređene u tučama, ali i značajan broj alkoholisanih koji su kolima Hitne pomoći voženi na odeljenje toksikologije VMA.

Noćas su ekipe Hitne pomoći intervenisale ukupno 130 puta, od toga 27 puta na javnom mestu. Za pomoć su najviše zvali hipertenzičari, kardiološki pacijenti, astmatičari i psihijatrijski pacijenti.

