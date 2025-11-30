Slušaj vest

U ponedelјak i utorak malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, a samo se u utorak uz nešto više oblačnosti slaba kiša očekuje u severnim i zapadnim krajevima zemlјe.

Zatim do kraja perioda (od 03. do 07.12.) umereno do potpuno oblačno i toplije vreme. U sredu južnije od Save i Dunava mestimično sa kišom, a narednih dana tek ponegde sa slabom kišom dok se u većini mesta očekuje suvo vreme.

Na Naxi kamerama vidi se da sneg pada skoro u svim deovima Beograda.

Ovako je bilo juče u Beogradu

AMSS: Mokri kolovozi i opasnost od odrona na putevima u planinskim delovima

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače da se tokom dana očekuje prestanak padavina i porast dnevnih tempratura što će dovesti do ubrzanog otapanja snega, zbog čega na putevima u planinskim delovima pored mokrih kolovoza postoji opasnost od odrona i kamena, i potrebno je voziti opreznije kroz useke gde slivanje vode često ostavlja nanose zemlje.

U jutarnjim i večernjim satima, magla i sumaglica mogu dodatno otežavati vožnju te ukoliko se vozi u planinskim područjima preporučuje se vožnja između 10 i 17 časova i biranje glavnih putnih pravaca.

Na naplatnoj stanici Zmajevo, zadržavanje vozila je 45 minuta, a na ostalim naplatnim stanicama nema čekanja.

Sneg visine do pet centimetara i vlažni kolovozi su na putu Ivanjica-Javor i Majdanpek-Klokočevac-Štubik.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza, dok kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju šest sati, a na prelazu Šid tri sata.