Redovno ispiranje vodovodne mreže u opštini Vračar

Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvodiće radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Vračar od ponedeljka, 1. decembra, do petka, 5. decembra.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 časova osetiće potrošači:
– 1. i 2. decembra – u delu rejona oivičenim ulicama Kralja Milana, Kneza Miloša, Bulevarom kralja Aleksandra i Beogradskom;
– 2. i 3. decembra – u delu rejona oivičenim Beogradskom ulicom, Bulevarom kralja Aleksandra, Vojvode Šupljikca, Cara Nikolaja II i Makenzijevom;
– 3. i 4. decembra – u delu rejona oivičenim Ulicom Maksima Gorkog, Južnim bulevarom, Grčića Milenka, Žičkom i Cara Nikolaja II;
– 4. i 5. decembra – u delu rejona oivičenim Ulicom Makenzijevom, Maksima Gorkog, Južnim bulevarom i Bulevarom oslobođenja, kao i na potezu Južnog bulevara sa pripadajućim ulicama (od Autokomande do Grčića Milenka).

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs, navodi se u saopštenju Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Kurir.rs/Beograd.rs

