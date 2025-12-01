Slušaj vest

Radovi na ispiranju vodovodne mreže u opštini Vračar odvijaće se od 1. do 5. decembra 2025. godine, najavili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Umanjen pritisak vode i povremene prekide u snabdevanju očekuju se od 22:00 do 06:00 sati.

Potrošači se upozoravaju da u periodu radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" zamolili su stanovnike Vračara da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Kako napominju, potrudiće se da radove obave u što kraćem roku.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

