NOĆ U BEOGRADU: Dve saobraćajke bez težih povreda, Hitnu najviše zvale za pomoć ove 3 grupe pacijenata
Noć u Beogradu protekla je mirno, dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima nije bilo težih povreda, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Lekarske ekipe intervenisale su 117 puta, od čega 22 na javnim mestima.
Za savet lekara telefonom su se Hitnoj pomoći javljali hronični bolesnici, astmatičari i onkološki pacijenti.
Kurir.rs/Beta
