Noć u Beogradu protekla je mirno, dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima nije bilo težih povreda, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Lekarske ekipe intervenisale su 117 puta, od čega 22 na javnim mestima.

Za savet lekara telefonom su se Hitnoj pomoći javljali hronični bolesnici, astmatičari i onkološki pacijenti.

Beta

