Prvog radnog dana u sedmici beleže se gužve na uobičajenim mestima u Beogradu u jutarnjem špicu.
jutarnji špic
KOLONE NA GAZELI I AUTO-PUTU KOD GENEKSA U SMERU KA GRADU: Na Brankovom nema gužve (FOTO)
Slušaj vest
Gusta magla koja je rano jutros smanjivala vidljivost u Beogradu počela je da se razilazi. Jutro je suvo i sunčano a saobraćajne gužve beleže se na Autokomandi, Gazeli i auto-putu kod Geneksa u smeru ka centru grada.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen
Vidi galeriju
AMSS: Umeren intenzitet saobraćaja, višesatna čekanja kamiona na granicama
Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da je jutros umeren intenzitet saobraćaj i preporučio sporiju vožnju na mestima gde se izvode radovi.
Zbog porasta temperatura ubrzano je otapanje snega u planinskim predelima te se vozači pozivaju da budu oprezni zbog mokrih kolovoza i mogućih odrona na putevima koji vode kroz useke i klisure, navedeno je u saopštenju.
Na putu Ivanjica-Javor ima snega do pet centimetara. Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju sedam sati, na prelazu Šid pet sati, na Kelebiji tri sata, na Horgošu sat i po, a na prelazu Bezdan jedan sat.
Kurir.rs/Naxi kamere
Reaguj
Komentariši