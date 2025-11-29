U nedelju 16. novembra održan je još jedan izuzetno posećen tematski obilazak Novog groblja pod nazivom “Bardovi srpskog glumišta”. Prva tura sa ovakvom temom je održana 2. novembra 2025. godine, ali smo zbog velikog interesovanja sutrađana obilazak sa istom temom ponovili i 16. novembra 2025. godine. Posetioci su imali prilike da naprave izlet u svet pozorišnih i filmskih iluzija. Podsetili smo se priča o životima velikih glumačkih legendi počevši od onih sa čijim ulogama smo se saživljavali i identifikovali do onih o kojima smo saznavali iz istorije pozorišta i filma, ili preko velikih priča i anegdota koje su pratile njihove živote. Podsećanjem na velike glumce i glumice, njihove značajne filmske i pozorišne uloge, mnogobrojni posetioci su proštali kroz istoriju naše pozorišne i filmske umetnosti, spajajući devetnaesti i dvadeset prvi vek. Oni najuporniji su imali prilike da čuju intrigantne priče o legendarne glumici koju su zbog njene lepote, ali i talenta nazvali „srpska Sara Bernar“, potom glumice koja je na vrhuncu slave, između karijere u Holivudu i ljubavi, izabrala ljubav, zatim čuvene „Gospođe Ministarke“, kao i našeg vrhunskog glumca koji je iz dna duše mrzeo glumu. Setili smo se i onih čije replike i danas žive, ali i mnogih drugih koji su činili i čine naš život bogatijim.