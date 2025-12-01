Slušaj vest

Grad Beograd pripremio je iznenađenje deci i roditeljima za kraj godine. Naime, reč je o vaučerima u vrednosti od 10.000 dinara koji su namenjeni deci i roditeljima sa teritorije grada.

Novinar Kurira Luka Velmirović objasnio je kako roditelji mogu doći do ovog vaučera:

PO 10 HILJADA DINARA OD GRADA ZA SVAKOG MALIŠANA! Beograd deci poklanja vredne vaučere - Evo gde roditelji mogu da ostvare pravo na ovaj dodatak Izvor: Kurir televizija

- Grad Beogrda je omogućio vaučere porodicama sa decom predškolskog, školskog i srednjoškolskog uzrasta za svu decu na teritoriji grada Beograda. Iz kancelarije gradonačelnika smo dobili informaciju da će ove godine vaučeri biti 10 hiljada, dok su prošle godine iznosili 6.000 dinara - kaže Velimirović.

On dodaje da će deca koja pohađaju vrtić moći da preuzmu ove vaučere u vrtićima, dok će se roditelji sa starijom decom obratiti svojim opštinama.

- Vaučeri u iznosu od 10 hiljada važe u više od 100 prodavnica, pa roditelji koji se dvoume oko poklona, iznenađenja za svoju decu, ali i školska oprema, ovi vaučeri će pomoći. Konačan rok za preuzimanje vaučera je 15. decembar - kaže Velimirović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs