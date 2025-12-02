Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Novi Beograd, Deseta beogradska gimnazija "Mihajlo Pupin", autobus 9-14 časova
  • Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova
  • Palilula, Elektrotehnička škola "Rade Končar" 9-13 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradPO 10.000 DINARA OD GRADA ZA SVAKOG MALIŠANA! Beograd deci poklanja vredne vaučere - Evo gde roditelji mogu da ostvare pravo na ovaj dodatak
Novčanice od hiljadu dinara u rukama
BeogradSUDARILI SE TRAMVAJ I AUTO: Vozač teško povređen, ne mogu da ga izvuku! Saobraćaj obustavljen u delu Bulevara kralja Aleksandra
automobil tramvaj sudar Bulevar
BeogradKOLONE NA GAZELI I AUTO-PUTU KOD GENEKSA U SMERU KA GRADU: Na Brankovom nema gužve (FOTO)
Screenshot 2025-12-01 080511.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Dve saobraćajke bez težih povreda, Hitnu najviše zvale za pomoć ove 3 grupe pacijenata
hitna pomoć noć