Naknada za uređenje i održavanje površine groblja se plaća za korišćenje usluga na groblju kao što su: održavanje puteva i staza, zelenila, česmi, javne rasvete, krematorijuma, kapela, čistoće i dr. Rok obaveznog počivanja preminulog u grobnom mestu 10 godina, a posle isteka ovog perioda isti se može produžiti, pod uslovom da se grobno mesto uredno održava i da je plaćena naknada za protekli period počivanja. Ova naknada se plaća jednom godišnje i to unapred, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za koji je već plaćena.

Posmrtni ostataci iz grobnih mesta kojima je istakao rok obaveznog počivanja a isti nije produžen, preduzeće može da prenese u poseban zajednički grob ili grobnicu i odredi drugog korisnika grobnog mesta, a nadgrobna obeležja ukloni bez obaveze njihovog čuvanja. Pre prenosa posmrtnih ostataka, korisnci grobnih mesta se u pisanoj formi obaveštavaju da su u obavezi da izmire dugovanja. Nakon ovoga, oglašavanjem u sredstvima javnog informisanja pozivaju se da regulišu status grobnih mesta, uz ukazivanje na posledice propuštanja. Ekshumacije i dodeljivanje grobnog mesta drugom korisniku zbog neplaćanja, je krajnja mera koju JKP „Pogrebne usluge“ Beograd nastoji da izbegne, zbog čega redovno podsećamo sugrađane na obavezu izmirivanja godišnje naknade za zakup, uređenje i održavanje površine groblja.