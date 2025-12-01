Slušaj vest

Gužve u saobraćaju na beogradskim ulicama polako se zahuktavaju pred najveći špic koji se očekuje u narednim satima.

Usporen saobraćaj standardno je na mostu Gazela, mada gužve nisu zaobišle ni druge delove grada.

Foto: Naxi Kamere

Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera, automobili se sporo kreću na najfrekventnijim saobraćajnim pravcima. Na moto-putu je zakrčenje sve od skoro Zmaja pa do Dušanovca, a Pančevački most je večito u crvenom ka gradu. Sve se crveni i na Autokomandi i svim prilazima tom kružnom toku.

Na Brankovom mostu još nema velikih gužvi, a uglavnom se stvaraju u jednoj traci, koja vodi ka centru grada.

Što se tiče ostalih mostova, gužve u saobraćaju počinju na mostu preko Ade, i na Plavom mostu u jednom pravcu.

Gužve su i u centru grada, u Nemanjinoj ulici, Takovskoj...

I na Novom Beogradu su gužve, a kako se može videti na gradskim kamerama, najkritičnije je na kružnom toku i u Ulici Jurija Gagarina.

