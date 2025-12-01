GUŽVE NA SVE STRANE U BEOGRADU Na ovim deonicama saobraćaj stoji, vozila ne mrdaju! Kilometarske kolone na glavnim putnim pravcima, tražite alternativu (foto)
Gužve u saobraćaju na beogradskim ulicama polako se zahuktavaju pred najveći špic koji se očekuje u narednim satima.
Usporen saobraćaj standardno je na mostu Gazela, mada gužve nisu zaobišle ni druge delove grada.
Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera, automobili se sporo kreću na najfrekventnijim saobraćajnim pravcima. Na moto-putu je zakrčenje sve od skoro Zmaja pa do Dušanovca, a Pančevački most je večito u crvenom ka gradu. Sve se crveni i na Autokomandi i svim prilazima tom kružnom toku.
Na Brankovom mostu još nema velikih gužvi, a uglavnom se stvaraju u jednoj traci, koja vodi ka centru grada.
Što se tiče ostalih mostova, gužve u saobraćaju počinju na mostu preko Ade, i na Plavom mostu u jednom pravcu.
Gužve su i u centru grada, u Nemanjinoj ulici, Takovskoj...
I na Novom Beogradu su gužve, a kako se može videti na gradskim kamerama, najkritičnije je na kružnom toku i u Ulici Jurija Gagarina.
Kurir/Informer