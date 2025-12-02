Slušaj vest

Magla, koja je ovog jutra u Beogradu, dodatno otežava saobraćaj, te su veće gužve počele još pre osam sati. 

Kolone vozila su kod Autokomande, i kod petlje i kod "Laste", pa sve dalje moto-putem. Gužva je i na Plavom mostu, gde je kolona vozila u smeru ka gradu. Kako javlja naš reporter, zbog sudara na Pančevcu, na uključenju u smeru ka gradu, saobraćaj je dodatno usporen u ovom delu. Veći broj vozila je i na Slaviji, kao i u ulicama koje vode do centra grada. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Vidljivost smanjena zbog magle

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz smanjenu vidljivost zbog magle, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Magla smanjuje vidljivost na severu Vojvodine i u Bačkoj, dok otežava vožnju na ;prilazima Beogradu, ima je na autoputu koji vodi ka Novom Sadu, kao i kod Aleksinca, Velike Plane, Uba, prisutna je na deonicama puteva širom Srbije.

Prohodnost puteva je bolja u odnosu na predhodne dane, u nižim predelima kolovozi su suvi ili mestimično vlažni, a stanje na putevima je bolje u planinskim predelima jugozapadne i centralne Srbije.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na graničnom prelazi Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju sedam sati, na prelazu Šid pet sati, na Horgošu i Kelebiji po tri sata, a na Bezdanu dva sata, dodao je AMSS.

