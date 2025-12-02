Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na ugradnji displeja za alternativno vođenje saobraćaja na Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, od 3. decembra u 1 čas do 8. decembra u 3 časa doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi na delu od zone raskrsnice sa ulicama Dr Milutina Ivkovića i Ljutice Bogdana, a podrazumevaju isključenje struje u trolejbuskoj kontaktnoj mreži, zbog čega će doći do izmena linija, a vozila javnog prevoza saobraćaće na sledeći način:

- privremeno se ukidaju trolejbuske linije 40 i 41
- uspostavlja se privremena autobuska linija 40A na trasi trolejbuske linije 40
- pojačava se trolejbuska linija 28

