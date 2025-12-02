Slušaj vest

Slatki poklon-paketići biće dodeljeni deci rođenoj od 1. januara 2019. do 31. decembra 2024. godine, s prebivalištem na teritoriji opštine. Roditelji i staratelji mogu podneti prijavu za poklon-paketić na pisarnici Opštine Čukarica (Šumadijski trg 2), od 4. do 12. decembra.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete,
– kopiju lične karte roditelja ili staratelja (ukoliko lična karta ima čip – očitanu).

Pri podnošenju prijave popunjava se i obrazac za izdavanje „Čukaričke kartice”, koji se predaje zajedno sa zahtevom za poklon-paketić.

Za preuzimanje poklon-paketića biće pripremljeni vaučeri, koji mogu da se podignu na šalterima opštine od 22. do 26. decembra, od 7.30 do 15.30 časova. Za preuzimanje vaučera neophodno je priložiti potvrdu o podnetom zahtevu.

Gradska opština Čukarica će uz dodelu paketića organizovati i prigodni kulturni program povodom božićnih praznika. O mestu i terminu događaja, roditelji će biti obavešteni prilikom preuzimanja vaučera. Opština Čukarica poziva roditelje i staratelje da u navedenom periodu podnesu prijave, te da zajedno ulepšaju praznike najmlađima.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradVAŽNO ZA GRAĐANE: Zbog radova u ovom delu Beograda, privremeno se ukidaju dve trolejbuske linije
trola-foto-vlada-sporcic-jun-2017.jpg
BeogradSUDARILI SE TRAMVAJ I AUTO: Vozač teško povređen, ne mogu da ga izvuku! Saobraćaj obustavljen u delu Bulevara kralja Aleksandra
automobil tramvaj sudar Bulevar
BeogradBEOGRAĐANI U ŠOKU ZBOG ONOG ŠTO MALOLETNICE RADE NASRED ULICE Čekaju autobus da prođe, a onda svi počinju masovno da trube! SCENA UZNEMIRILA LJUDE (video)
autobus ,devojčica
BeogradODRŽAN JOŠ JEDAN VEOMA POSEĆEN VOĐENI OBILAZAK NOVOG GROBLjA SA TEMOM „BARDOVI SPRSKOG GLUMIŠTA“
Novo Groblje