Slatki poklon-paketići biće dodeljeni deci rođenoj od 1. januara 2019. do 31. decembra 2024. godine, s prebivalištem na teritoriji opštine. Roditelji i staratelji mogu podneti prijavu za poklon-paketić na pisarnici Opštine Čukarica (Šumadijski trg 2), od 4. do 12. decembra.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete,

– kopiju lične karte roditelja ili staratelja (ukoliko lična karta ima čip – očitanu).

Pri podnošenju prijave popunjava se i obrazac za izdavanje „Čukaričke kartice”, koji se predaje zajedno sa zahtevom za poklon-paketić.

Za preuzimanje poklon-paketića biće pripremljeni vaučeri, koji mogu da se podignu na šalterima opštine od 22. do 26. decembra, od 7.30 do 15.30 časova. Za preuzimanje vaučera neophodno je priložiti potvrdu o podnetom zahtevu.

Gradska opština Čukarica će uz dodelu paketića organizovati i prigodni kulturni program povodom božićnih praznika. O mestu i terminu događaja, roditelji će biti obavešteni prilikom preuzimanja vaučera. Opština Čukarica poziva roditelje i staratelje da u navedenom periodu podnesu prijave, te da zajedno ulepšaju praznike najmlađima.