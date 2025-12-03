Sekretarijat za poljoprivredu Grada Beograda učestvovaće na 19. Sajmu etno hrane i pića, koji će kao regionalna smotra prehrambenih proizvoda biti održan od 4. do 7. decembra u Hali 2 Beogradskog sajma, saopšteno je iz Sekretarijata za poljoprivredu.
Beograd
SAJAM ETNO HRANE I PIĆA: Od 4. do 7. decembra u Hali 2 Beogradskog sajma
Na štandu Grada Beograda poljoprivredni proizvođači sa teritorije našeg grada izlagaće svoje proizvode – rakiju, vino, voće, sireve i suhomesnate proizvode, med i prozvode od meda, džemove, zimnicu, sokove i drugo, te na taj način predstaviti svoju proizvodnju.
Zajednički nastup Sekretarijata za poljoprivredu i poljoprivrednih proizvođača sa teritorije srpske prestonice ima za cilj promociju i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Beograda.
Otvaranje Sajma etno hrane i pića zakazano je za četvrtak, 4. decembar, u 11 časova.
Kurir.rs/Beograd.rs
