Slušaj vest

Pozivaju se roditelji da najkasnije do 19. decembra prijave dete na Info pultu za decu i mlade u šalter sali GO Savski venac (Ulica kneza Miloša 69), svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, a četvrtkom od 7.30 do 20 časova, te preuzmu vaučer za dodelu besplatnih novogodišnjih paketića.

Prilikom preuzimanja vaučera potrebno je dati na uvid očitanu ličnu kartu roditelja i zdravstvenu ili đačku knjižicu deteta.

Podela paketića biće priređena u okviru Parka otvorenog srca na tradicionalnoj novogodišnjoj manifestaciji „Novogodišnje čarolije” 27. decembra 2025. godine u Kući kralja Petra Prvog (Ulica Vase Pelagića 40), s početkom u 11 časova.

Foto: Beograd.rs

„Novogodišnje čarolije”, koje se organizuju već deceniju na Savskom vencu, i ovog puta će brojnim mališanima pružiti mogućnost da u pratnji roditelja, baka i deka uživaju u pravoj prazničnoj atmosferi, bogatom zabavnom programu, dečjim predstavama i muzičko-plesnim nastupima. Manifestacija se organizuje u saradnji sa Dečjim kulturnim centrom „Majdan”.

Paketići se dodeljuju na osnovu prethodno preuzetih vaučera, koje je potrebno poneti prilikom dolaska na manifestaciju. Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom mogu se dobiti pozivom na broj 011/2061-861.