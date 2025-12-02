Slušaj vest

Gužve u saobraćaju su i ovog popodneva na beogradskim ulicama, a vozačima vožnju otežava i magla koja se polako spušta pred noć.

Kao što su sugrađani navikli, usporen saobraćaj standardno je na mostu Gazela, mada gužve nisu zaobišle ni druge delove grada.

1/4 Vidi galeriju Gužve u saobraćaju, 2. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere

Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera, automobili se sporo kreću na najfrekventnijim saobraćajnim pravcima. Sve se crveni i na Autokomandi i svim prilazima tom kružnom toku.

Na Brankovom mostu još nema velikih gužvi, a uglavnom se stvaraju u jednoj traci, koja vodi ka centru grada.

Što se tiče ostalih mostova, gužve u saobraćaju počinju na mostu preko Ade, i na Plavom mostu u jednom pravcu.

Vozačima se savetuje oprez prilikom vožnje zbog smanjene vidljivost i strpljenje!