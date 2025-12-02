Vozačima se savetuje oprez prilikom vožnje zbog smanjene vidljivost i strpljenje!
Gužve u saobraćaju
NA OVIM DELOVIMA SAOBRAĆAJ STOJI, A SVE OTEŽAVA I MAGLA! Gužve na sve strane u Beogradu - vozila mile po glavnim saobraćajnicama, vozačima se SAVETUJE OPREZ!
Slušaj vest
Gužve u saobraćaju su i ovog popodneva na beogradskim ulicama, a vozačima vožnju otežava i magla koja se polako spušta pred noć.
Kao što su sugrađani navikli, usporen saobraćaj standardno je na mostu Gazela, mada gužve nisu zaobišle ni druge delove grada.
Gužve u saobraćaju, 2. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere
Vidi galeriju
Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera, automobili se sporo kreću na najfrekventnijim saobraćajnim pravcima. Sve se crveni i na Autokomandi i svim prilazima tom kružnom toku.
Na Brankovom mostu još nema velikih gužvi, a uglavnom se stvaraju u jednoj traci, koja vodi ka centru grada.
Što se tiče ostalih mostova, gužve u saobraćaju počinju na mostu preko Ade, i na Plavom mostu u jednom pravcu.
Vozačima se savetuje oprez prilikom vožnje zbog smanjene vidljivost i strpljenje!
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši