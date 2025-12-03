Slušaj vest

Četiri osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu.

Tri žene koje su povređene u udesu kod Voždovih kapija prevezene su u Urgentni centar, a muškarac koji je povređen u udesu u Borči prevezen je u KBC Zvezdara.