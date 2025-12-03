Beograd
KOLAPS NA SLAVIJI, NIŠTA NIJE BOLJE NI KOD AUTOKOMANDE: Gužve u Beogradu na sve strane, vozite pažljivo (foto)
Jutarnji špic je u tuku, a na ulicama Beograda ima velikih gužva.
Kilometarske kolone su kod Autokomande, kao i na Gazeli. Na Slaviji je totalni kolaps, a kolone ima i na Plavom mostu. Duž moto-puta takođe ima gužve. Veći broj vozila je u svim ulicama koje vode do centra grada.
Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere
AMSS: Magla i klizavi kolovozi otežavaju vožnju
Saobraćaj u Srbiji jutros se obavlja uz smanjenu vidljivost usled magle i uz mestimično klizave kolovoze, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Van gradskih sredina saobraćaj je umerenog intenziteta.
Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati, a na prelazu Šid oko šest.
