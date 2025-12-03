Slušaj vest

Građanima su na raspolaganju plivališta "Tašmajdan", "11. april", "Banjica", "Gale Muškatirović", "Košutnjak".

Cene dnevnih karata za odrasle kreću se od 300 do 600 dinara, dok su za decu do 12 godina karte od 150 do 300 dinara.

Tašmajdan

Kupalište "Taš" rado posećuju i rekreativci i profesionalci. Cena pojedinačne ulaznice na Tašmajdanu je 600 dinara, dok će roditelj koji dođe sa detetom starosti do deset godina platiti dnevnu kartu za oboje 900 dinara.

Mesečna članarina iznosi od 3.500 do 6.000 dinara u zavisnosti od broja termina, a za đake i studente 4.000 dinara.

Najstariji sugrađani za 12 mesečnih termina moraju da odvoje 2.500 dinara. Mesečna ulaznica za studente i đake je 4.000 dinara.

11. april

U okviru SC "11. april" nalazi se jedan od najvećih bazena na Novom Beogradu. Ovaj kompleks ima olimpijski, srednji i mali bazen za decu. Dnevna ulaznica je ista kao i na Tašmajdanu, a karta za roditelje i dvoje dece je 1.200 dinara. Studenti će radnim danima od 13 do 15 ulaznice plaćati 400 dinara.

- Cene naših karata za zatvorene bazene ostale su nepromenjene u odnosu naprošlu godinu. Najpopularniji su porodični i paketi rekreativnog plivanja za građanstvo od 8 i 12 termina na mesečnom nivou - rekli su u SC "11. april" .

Banjica

SC "Banjica" ove godine nudi Beograđanima dnevno kupanje radnim danima za 500 dinara, dok je za decu do 12 godina 250 dinara. Subotom i nedeljom tokom popodnevnog termina ulaznica je skuplja 50 dinara.

Košutnjak

Kompleks "Košutnjak" i van sezone radi svakog dana od 7 do 19. Ovo kupalište važi za jedno od najjeftinijih u gradu. Dnevna karta za odrasle je 550 dinara, za đake i studente 300 dinara, a za decu do 7 godina 200 dinara. Mesečna karta iznosi 5.500 dinara.

25. maj

Na bazenu "25. maj" na Dorćolu nudi se penzionerima sa Starog grada, uz personalizovanu karticu "Stari grad misli na tebe", besplatno plivanje u tri termina. Na rekreativno plivanje najstariji građani mogu doći ponedeljkom, sredom i petkom od 12 do 13.30.

Plivalište "Milan Gale Muškatirović", nekadašnji "25. maj" ima olimpijski bazen i cena ulaznice za ceo dan iznosi 400 dinara, a za decu do 12 godina 250 dinara. Đaci i studenti za mesečno plivanje plaćaju 3.000 dinara.