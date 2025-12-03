Slušaj vest

Posetioci pijace „Kalenić” imaće priliku da pored svežeg voća i povrća pazare i domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi.

Raznovrsnu ponudu zdravih i autentičnih domaćih specijaliteta čini bogat asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina i rakija.

Organizacijom „Karavana zimnice” JKP „Beogradske pijace” već punu deceniju pokazuje da u svakom segmentu brine o potrebama savremenog potrošača, te da predstavlja značajnu kariku u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda.

„Karavani zimnice” organizuju se svakog vikenda na jednoj od pijaca koja posluje u sastavu ovog preduzeća, kako bi tradicionalna zimnica pripremljena od visokokvalitetnog lokalno gajenog povrća i voća bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteDruštvoDok nas jedni deru za 100 dinara, drugi prodaju za 16! Srbi besni zbog cene u marketima, a evo gde je kupus bagatela FOTO
Kupus na pijaci
NovčanikGotova turšija duplo skuplja od one koju sami pravite: Donosimo detaljnu računicu za bure od 25 kg povrća
tursija.jpg
Moj biznisBranka je majstor za ajvar: Pravljenje zimnice joj bio hobi, a sad je ozbiljan biznis: "Domaćice danas nemaju vremena, zato sve kupuju"
17630481961650376861_ajvar-srpski-kavijar-fotorina2.jpg
ŽenaDomaćice iz Futoga uvele novu foru za kiseljenje kupusa: Kažu da je ovako još ukusniji od običnog
glavice kupusa na buretu spremne za zimnicu
ŽenaKako spasiti gnjecavi kiseli kupus? Rumunske domaćice koriste ove trikove da povrate čvrstinu glavicama
Glavica kiselog kupusa, u pozadini sarma
ŽenaAko ukiselite kupus prerano, brzo se pokvari: Evo koji su vremenski uslovi idealni za stavljanje omiljene zimnice
Glavice kiselog kupusa u buretu punom rasola