Posetioci pijace „Kalenić” imaće priliku da pored svežeg voća i povrća pazare i domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi.

Raznovrsnu ponudu zdravih i autentičnih domaćih specijaliteta čini bogat asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina i rakija.

Organizacijom „Karavana zimnice” JKP „Beogradske pijace” već punu deceniju pokazuje da u svakom segmentu brine o potrebama savremenog potrošača, te da predstavlja značajnu kariku u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda.

„Karavani zimnice” organizuju se svakog vikenda na jednoj od pijaca koja posluje u sastavu ovog preduzeća, kako bi tradicionalna zimnica pripremljena od visokokvalitetnog lokalno gajenog povrća i voća bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.