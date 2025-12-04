Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 4. decembra, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Andre Stevanovića, Vladimira Mitrovića (od Svetozara Radojčića do Andre Stevanovića) i Braće Jerković – parna strana (od Rajačke do Vladimira Mitrovića), saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradKOLIKA JE CENA ULAZNICA ZA ZATVORENE BAZENE U BEOGRADU? Razlikuje se od dela do dela grada, drugačije je za odrasle, decu, studente i penzionere
shutterstock_2107203866.jpg
BeogradKARAVAN ZIMNICE STIŽE NA KALENIĆ: Zimske salate, kompoti, pekmezi, sirupi, ajvar, nema čega nema
sss-24.jpg
BeogradSAJAM ETNO HRANE I PIĆA: Od 4. do 7. decembra u Hali 2 Beogradskog sajma
shutterstock_1543106273.jpg
BeogradPRIJAVE DO 19. DECEMBRA: Novogodišnji paketići za najmlađe na Savskom vencu
Screenshot 2025-12-02 145244.jpg