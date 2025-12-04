Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 4. decembra, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Andre Stevanovića, Vladimira Mitrovića (od Svetozara Radojčića do Andre Stevanovića) i Braće Jerković – parna strana (od Rajačke do Vladimira Mitrovića), saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.