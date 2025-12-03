Slušaj vest

Danas su vatrogasci spasili psa iz bunara dubokog 20 metara u Sopotu

Naime, ovu hrabru akciju spasavanja podelio je na svom Instagram profilu Mladen Mijatović. 

Screenshot 2025-12-03 220434.jpg
Vatrogasci sa psom kog su spasili Foto: Printscreen Instagram/mmijatovic_official

Kako se vidi na snimku, pas je spasen užetom, a trenutno nije poznato kako je u isti bunar i upao. 

Kurir.rs

