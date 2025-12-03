Kako se vidi na snimku, pas je spasen užetom, a trenutno nije poznato kako je u isti bunar i upao
PAS SPASEN IZ BUNARA DUBOKOG 20 METARA! Vatrogasci emotivnom fotografijom raznežili svačije srce! (VIDEO)
Danas su vatrogasci spasili psa iz bunara dubokog 20 metara u Sopotu.
Naime, ovu hrabru akciju spasavanja podelio je na svom Instagram profilu Mladen Mijatović.
Vatrogasci sa psom kog su spasili Foto: Printscreen Instagram/mmijatovic_official
Kako se vidi na snimku, pas je spasen užetom, a trenutno nije poznato kako je u isti bunar i upao.
Kurir.rs
