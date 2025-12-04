Slušaj vest

Saobraćajna nesreća dogodila se u noći između srede i četvrtka u Ulici vojvode Stepe u Beogradu.

Nesreća se dogodila oko 2 sata iza ponoći kada je, prema nezvaničnim informacijama, vozač izgubio kontrolu i prvo naleteo na ostrvo na kolovoza, a potom u ogradu koja je postavljena duž tramvajske stanice.

Od siline udara deo ograde je delimično srušen, a vozač je nastavio da se kreće sve do kraja stajališta, nakon čega se popeo na trotoar i tu zaustavio.

U ovom trenutku nema informacija da li ima povređenih lica. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta.

Policija je brzo stigla na lice mesta i obavila uviđaj.

Na lice mesta su brzo stigle patrole policije koje su obavile uviđaj.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaMLADIĆ IZ SRBIJE STRADAO U HOLANDIJI Objavljen potresan snimak sa mesta nesreće (VIDEO)
shutterstock-625248344.jpg
HronikaVOZILO ZAVRŠILO NA KROVU, MLADIĆ (21) POVREĐEN! Teška saobraćajna nesreća na Mostu na Adi: Saobraćaj otežan (VIDEO)
Screenshot 2025-12-03 214459.jpg
HronikaODREĐEN PRITVOR BAHATOM BLOKADERU (25) KOJI JE USMRTIO TAKSISTU! Izazvao stravičnu nesreću u Novom Sadu, više ljudi u kritičnom stanju!
Novi Sad saobraćajna nesreća
HronikaZLA KOB TAKSISTE KOJI JE POGINUO U STRAVIČNOM SUDARU U NOVOM SADU: Na njega naleteo bahati blokader, a otac mu poginuo u sličnoj nesreći!
Boro Kuzmanović Novi Sad saobraćajna nesreća