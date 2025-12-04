Slušaj vest

Mladić (21) lakše je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na mostu na Adi.

Podsetimo, udes u kojem je došlo do prevrtanja automobila, dogodio se u 19.47, a povređeni je odbio transport do bolnice.

Auto završio na krovu

Naime, kako se vidi na snimcima Instagram stranice "serbialive_vesti" automobil je završio na krovu usled siline sudara.  Staklo je bilo rasuto svuda po putu, a i delovi automobila, dok je drugo vozilo ostalo parkirano ispred.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 105 intervencija, a od toga je 13 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se javljali hroničari, najviše astmatičari.

